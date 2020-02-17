Водитель иномарки погиб в тройном ДТП в Томске

Томский Обзор / Фото: 18 февраля 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера вечером, 17 февраля, в Томске столкнулись Subaru Legacy, Toyota Avensis и Scania, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 22.35 на Иркутском тракте, 112. По предварительным данным, 37-летний водитель Subaru не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся со встречными Toyota и грузовиком. В результате происшествия, водитель автомобиля Subaru погиб на месте.

Очевидцев произошедшего просят обратиться в следственный отдел по телефону 79-47-19, либо в ДЧ ГИБДД по телефону: 66-44-22, 66-44-24. Можно обращаться лично по адресу: г. Томск, ул. Иркутский тракт, 79, кабинет 503.

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