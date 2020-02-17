В Томской области оценят эффективность профилактики коррупции

17 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: Павел Андрющенко

В 2020 году в Томской области оценят работу специальных антикоррупционных подразделений в органах исполнительной власти и местного самоуправления, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Оценка будет производиться по 42 критериям, утвержденным губернатором Сергеем Жвачкиным.

«Контрольный список включает организационные вопросы, такие как документальное сопровождение деятельности, обучение должностных лиц, а также практические вопросы, например, организация декларационной кампании, наличие специализированной «горячей линии», число правонарушений в данной сфере», — сообщил заместитель губернатора по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

Подобный анализ пройдет в регионе впервые и станет ежегодным. С его помощью планируется свести к минимуму число коррупционных правонарушений в регионе и повысить уровень антикоррупционного сознания государственных и муниципальных служащих.

«В первую очередь в органах власти должно быть организовано качественное информирование, правовое просвещение и консультирование специалистов всех уровней, ведь большинство коррупционных правонарушений происходит из-за незнания работниками антикоррупционных запретов и обязанностей», — сказал Игорь Толстоносов.

Вице-губернатор также отметил, что рейтинг эффективности профилактики коррупции будет направлен не на расширение перечня мер ответственности государственных служащих, а на выстраивание профилактической работы в коллективах.

Первую проверку муниципалитетов в данной сфере планируется провести до 20 июля.

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