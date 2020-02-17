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Силовики выявили попытку незаконного вывоза леса на 700 млн рублей из Томской области

Криминал, Томские новости, лес контрабанда арестовали контрабанда Силовики выявили попытку незаконного вывоза леса на 700 млн рублей из Томской области

Сотрудники томской транспортной полиции совместно с таможней и транспортной прокуратурой и ФСБ выявили преступную схему по незаконному вывозу леса из региона, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на замглавы томского линейного отдела (ЛО) МВД РФ Алексея Дягилева.

«Организованная группа изготавливала подложные документы, по которым лес незаконно вывозился в страны ближнего зарубежья. По предварительным данным, сумма ущерба составила около 700 млн рублей, возбуждено 21 уголовное дело», — сказал Дягилев.

По его данным, членов группы подозревают в контрабанде стратегически важных ресурсов (ст. 226.1 УК РФ).

«В настоящее время также проверяется, законным ли путем добывался тот лес, который вывозился за рубеж», — добавил Дягилев.

В свою очередь начальник томского ЛО МВД РФ Игорь Борхолеев уточнил, что лес вывозился железнодорожным транспортом, в основном — в Узбекистан.

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