Силовики выявили попытку незаконного вывоза леса на 700 млн рублей из Томской области

17 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: Сергей Степин

Сотрудники томской транспортной полиции совместно с таможней и транспортной прокуратурой и ФСБ выявили преступную схему по незаконному вывозу леса из региона, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на замглавы томского линейного отдела (ЛО) МВД РФ Алексея Дягилева.

«Организованная группа изготавливала подложные документы, по которым лес незаконно вывозился в страны ближнего зарубежья. По предварительным данным, сумма ущерба составила около 700 млн рублей, возбуждено 21 уголовное дело», — сказал Дягилев.

По его данным, членов группы подозревают в контрабанде стратегически важных ресурсов (ст. 226.1 УК РФ).

«В настоящее время также проверяется, законным ли путем добывался тот лес, который вывозился за рубеж», — добавил Дягилев.

В свою очередь начальник томского ЛО МВД РФ Игорь Борхолеев уточнил, что лес вывозился железнодорожным транспортом, в основном — в Узбекистан.

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