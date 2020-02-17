Томские подводники взяли 11 медалей на домашнем Кубке России

Томский Обзор / Фото: 17 февраля 2020 // Фото: tomsk.gov.ru

Накануне, 16 февраля, в Томске завершился Кубок России по подводному спорту в дисциплинах скоростного плавания в ластах, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В соревнованиях приняли участие 244 спортсмена из 21 региона. В ходе четырехдневной борьбы сборная Томской области под руководством Юлии Поздеевой заняла третье место в общекомандном зачете. На первом и втором местах расположились команды Красноярского края и Новосибирской области соответственно.

В личном зачете наши спортсмены завоевали 11 медалей, в том числе пять золотых. Уверенно выступили в эстафетном плавании в ластах томички, одержав победу в обеих дисциплинах (4 х 100 м, 4 х 200 м). В смешанной эстафете 4 х 50 м томская молодежь завоевала «серебро».

Так, томичка Татьяна Причинина стала обладательницей Кубка России не только в эстафете, но и в подводном плавании на 100 м и в нырянии в ластах в длину. На счету Александры Скурлатовой кроме трех наград в эстафетах также три личные медали: «золото» в плавании в ластах на 100 м, «серебро» в нырянии, «бронза» в плавании в ластах на 50 м.

На традиционно высоком уровне выступила Алена Паршина, став второй в плавании в ластах на 50 м и третьей на дистанции 200 м. «Серебро» в плавании в ластах на 50 м у Алексея Берестова. Все медали были завоеваны спортсменами ДЮСШ «Учебно-спортивный центр водных видов спорта имени Шевелева».

Следующими стартами для томских подводников станут этапы Кубка мира по плаванию в ластах в Венгрии и Италии.

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