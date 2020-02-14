Водитель Lada пострадал при столкновении с иномаркой в Томске

Томский Обзор / Фото: 17 февраля 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Накануне, 16 февраля, в Томске столкнулись Daewoo Gentra SX и Lada Priora, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 8.10 на регулируемом пересечении улиц Красноармейской и Алтайской. По предварительным данным, водитель иномарки выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП 45-летний водитель Lada с травмами доставлен в медицинское учреждение.

Очевидцев произошедшего просят обратиться в Госавтоинспекцию по телефону: 271-552, либо в ДЧ ГИБДД по телефону: 66-44-22, 66-44-24. Можно обращаться лично по адресу г. Томск, ул. Герцена, 72/1 кабинет 318.

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