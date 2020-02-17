Томичей приглашают на открытые лекции по культуре сибирских народов
В четверг, 20 февраля, в Научной библиотеке Томского государственного педагогического университета (ул. Герцена, 66) стартуют публичные лекции, приуроченные к Международному дню родного языка, который отмечается 21 февраля, сообщает пресс-служба администрации Томска.
Сотрудники кафедры языков народов Сибири ФИЯ ТГПУ расскажут об истории лингвистических исследований в университете, а также о полевой лингвистике. Слушатели познакомятся с самобытными языками и культурой народов, проживающих на территории Томской области и Красноярского края.
Участниками мероприятия станут активисты Союза коренных малочисленных народов Севера Томской области, каждая лекция будет сопровождаться выступлениями коренных жителей нашей области — селькупов, хантов, чулымцев.
Программа мероприятия:
- 12:20-14:00 «Кеты и их язык»;
- 14:30-16:00 «Ханты: история и современность», «Фольклор ханты»;
- 16:15-17:00 «А имя нам дано судьбой: зовут нас — коренные...».
Принять участие может любой желающий, вход свободный.