Томичей приглашают на открытые лекции по культуре сибирских народов

17 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

В четверг, 20 февраля, в Научной библиотеке Томского государственного педагогического университета (ул. Герцена, 66) стартуют публичные лекции, приуроченные к Международному дню родного языка, который отмечается 21 февраля, сообщает пресс-служба администрации Томска.

Сотрудники кафедры языков народов Сибири ФИЯ ТГПУ расскажут об истории лингвистических исследований в университете, а также о полевой лингвистике. Слушатели познакомятся с самобытными языками и культурой народов, проживающих на территории Томской области и Красноярского края.

Участниками мероприятия станут активисты Союза коренных малочисленных народов Севера Томской области, каждая лекция будет сопровождаться выступлениями коренных жителей нашей области — селькупов, хантов, чулымцев.

Программа мероприятия:

12:20-14:00 «Кеты и их язык»;

14:30-16:00 «Ханты: история и современность», «Фольклор ханты»;

16:15-17:00 «А имя нам дано судьбой: зовут нас — коренные...».

Принять участие может любой желающий, вход свободный.

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