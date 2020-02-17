Томский госуниверситет открыл центр языкового тестирования в Северокитайском технологическом университете

Томский Обзор / Фото: 17 февраля 2020 // Фото: Вячеслав Смирнов

Центр тестирования иностранцев по русскому языку в открылся в Северокитайском научно-технологическом университете (North China University of Science and Technology) при поддержке Томского госуниверситета. Китайский офис стал восьмым «филиалом» Центра тестирования иностранных граждан, который работает на базе филологического факультета ТГУ, сообщает пресс-служба вуза.

В китайском университете можно будет сдать экзамены TORFL (Test of Russian as a Foreign Language) как очно, так и дистанционно.

— Многие российские вузы при поступлении требуют от иностранцев сертификат о владении русским языком, — объясняет Светлана Фащанова, замдекана ФилФ по обучению иностранных граждан. — Формат TORFL (ТРКИ — тест по русскому языку как иностранному) уже стал узнаваемым и признается как объективный показатель владения русским языком.

В новом центре будет доступна как очная форма сдачи экзаменов — для этого томские преподаватели будут выезжать в Китай, так и дистанционная. Для дистанционного тестирования в ТГУ разработали специальную платформу: часть заданий — в форме теста — проверяется автоматически. Для проверки навыков говорения к тесту подключается преподаватель, который беседует с тестируемым человеком по видеосвязи.

Центр тестирования иностранных граждан ТГУ является головным центром тестирования с 2017 года, это значит, что он имеет право создавать локальные офисы в других городах и странах. На базе головного центра работают 7 локальных центров тестирования: в Новосибирске, Тюмени, Кургане, Новокузнецке, Владивостоке, Томске (ТПУ) и Гранаде (Испания).

В 2019 году в Центре тестирования ТГУ сдали экзамены 1843 иностранных гражданина, из них 1480 человек сдавали комплексный экзамен для мигрантов, 363 — ТРКИ.

Сотрудничество ТГУ и Северокитайского научно-технологического университета идет по двум направлениям: филологии и химии. С 2017 года группы китайских студентов приезжают на Летние школы ТГУ по изучению русского языка, участвуют во включенном обучении. В 2019 вузы подписали соглашение об академическом сотрудничестве — о подготовке студентов по совместной программе по направлению «Химия».

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