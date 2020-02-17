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Томичам предлагают выбрать лучшие кафе, парикмахерские и автосервисы

Город, Конкурсы и акции, Томские новости, выбор лучшие предприятия день предпринимателя Томичам предлагают выбрать лучшие кафе, парикмахерские и автосервисы

В Томске стартовало анкетирование, в рамках которого томичи смогут выбрать лучшие предприятия общественного питания и общественного обслуживания.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, опрос приурочен к предстоящему Дню российского предпринимательства и проводится комитетом развития предпринимательства и инновациций. По результатам опроса будут вручены награды в номинации «За высокое качество обслуживания».

Анкета состоит из шести вопросов в которых томичей просят назвать лучшие по их мнению предприятия общественного питания и общественного обслуживания.

Принять участие в опросе можно здесь.

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