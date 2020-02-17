Томичам предлагают выбрать лучшие кафе, парикмахерские и автосервисы
17 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: pixabay.com
В Томске стартовало анкетирование, в рамках которого томичи смогут выбрать лучшие предприятия общественного питания и общественного обслуживания.
Как уточняют в пресс-службе мэрии, опрос приурочен к предстоящему Дню российского предпринимательства и проводится комитетом развития предпринимательства и инновациций. По результатам опроса будут вручены награды в номинации «За высокое качество обслуживания».
Анкета состоит из шести вопросов в которых томичей просят назвать лучшие по их мнению предприятия общественного питания и общественного обслуживания.
Принять участие в опросе можно здесь.
Тэги/темы: