Пожилая женщина погибла при пожаре в Томске

14 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Вчера вечером, 15 февраля, в Томске загорелся частный брусовой жилой дом на ул.Баргузинской, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании поступило в 18.10. В доме пожарные обнаружили тело 68-летней женщины. Возгорание удалось ликвидировать к 20.43.

В результате обгорели крыша, стены внутри и снаружи дома и надворных построек. В гараже выгорел салон автомобиля «Нива». Площадь пожара составила 172 кв.метра.

Причина возгорания устанавливается.

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