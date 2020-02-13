Восьмилетняя девочка попала под колеса иномарки в Томске

Томский Обзор / Фото: 14 февраля 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня, 14 февраля, в Томске под колеса Toyota Rav-4 попала 8-летняя девочка, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 17.00 на ул.Новосибирская, 43. По предварительным данным, девочка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

Для осмотра девочка доставлена в медицинское учреждение. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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