Прокуратура добилась увольнения ранее судимого главврача томского онкодиспансера

14 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: Департамент здравоохранения Томской области

Томский облздрав по предписанию прокуратуры расторг трудовые отношения с главврачом областного онкологического диспансера Софьей Мазеиной из-за ее судимости, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Руководитель медицинского учреждения покинула пост по собственному желанию. В настоящее время решается вопрос о привлечении к ответственности работников департамента, допустивших длительное нарушение трудового законодательства», — говорится в сообщении прокуратуры.

По данным ведомства, в сентябре 2019 года Софья Мазеина была осуждена по.3 ст.160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере). Суд приговорил обвиняемую к штрафу в размере 250 тыс. рублей. Уточняется, что преступление было совершено до ее назначения на пост главврача онкодиспансера.

В прокуратуре отмечают, что согласного трудовому кодексу РФ, человек, имеющий судимость за тяжкое преступление, не может оказывать медуслуги несовершеннолетним.

«Поскольку деятельность главврача областного онкодиспансера связана с оказанием медпомощи детям и подросткам, нахождение в этой должности лица, имеющего судимость за тяжкое преступление, является незаконным», — уточнили в ведомстве.

Софья Мазеина возглавила областной онкодиспансер в 2018 году. Ранее она занимала должность главврача Шегарской районной больницы.

Тэги/темы: