«Ростелеком» провел «Урок цифры» для учеников томской школы

14 февраля 2020 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» организовал занятие по безопасному поведению в интернете для учеников пятого класса томской школы № 14 им. А.Ф. Лебедева. Представители компании рассказали школьникам о том, как распознать киберпреступника и какие условия соблюдать, чтобы обезопасить себя от преследований в социальных сетях.

Специалисты филиала также проинформировали ребят о том, какие направления в IT-индустрии сейчас актуальны, как развиваются большие данные, искусственный интеллект, робототехника, а также поделились правилами кибербезопасности.

На «Уроке цифры» школьники дискутировали с гостями о плюсах и минусах интернета, приводили примеры, с какими опасными ситуациями им приходилось сталкиваться. Ребята также разобрали понятия «интернет-зависимость», «провокации в интернете», «кибербуллинг», «хейтинг», «киберсталкинг», «лайкомания». Чтобы информация лучше усвоилась, волонтеры «Ростелекома» подарили детям карточки с правилами информационной безопасности для настоящих киберзащитников.

«Развитие цифрового образования и правильного поведения в сети — одно из приоритетных направлений социальной политики компании. Проводя такие уроки, мы стараемся привить детям понимание того, как пользоваться интернетом без рисков и с пользой. У нас работает образовательный портал "Ростелеком. Лицей", на котором безопасно можно прослушать познавательные подкасты, посмотреть обучающие курсы и уроки для школьников, начиная с самых младших классов и заканчивая выпускниками, которые могут при помощи сервиса готовиться к сдаче ЕГЭ», – поделился директор Томского филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Махорин.

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