Томские власти передадут в концессию «Интер РАО» три котельные

Томский Обзор / Фото: 14 февраля 2020 // Фото: pixabay.com

«Интер РАО» в 2020 году заключит концессионное соглашение с Томском и Томской областью о передаче трех котельных, сообщает агентство новостей «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на гендиректора АО «ТомскРТС» («дочка» АО «Томская генерация», входит в «Интер РАО») Сергея Панасюка.

«На сегодняшний день разработана финансовая модель концессионного соглашения по котельным в поселках Сосновый Бор и Зональная станция, а также в селе Тимирязевском. Пока соглашение не заключено. Сейчас работу ведет областная администрация по доработке положений и регламентов», — сказал Панасюк.

Он отметил, что объем вложений в рамках концессии составит около 260 млн рублей. Концессия будет заключена на 10 лет. «Первые 4 года будут вложения, последующие 6 лет — их компенсация», — сказал глава АО «ТомскРТС».

АО «ТомскРТС» является 100%-ным дочерним обществом АО «Томская генерация», созданного в результате реорганизации АО «ТГК-11», объединяющего генерирующие мощности Томска и входящего в группу «Интер РАО». В результате реорганизации теплового бизнеса в Омской и Томской областях были образованы АО «ОмскРТС» и АО «ТомскРТС», которые с 1 января 2015 года приступили к самостоятельной деятельности по транспортировке и сбыту тепла потребителям.

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