Томичей приглашают принять участие в соревнованиях по строительству иглу

14 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Завтра, 15 февраля, в Лагерном саду Томска в 12.00 пройдут соревнования по строительству снежных хижин эскимосов «Золотая Иглу», сообщает пресс-служба администрации города.

Снежные хижины эскимосов будут возводить команды из снеговых блоков, вырезанных из предварительно утоптанного снега.

За ограниченное количество времени участники должны будут построить снежную иглу. Победителем станет команда, построившая самую большую хижину.

Для того, чтобы принять участие, необходимо отправить заявку на электронную почту agafonova@admin.tomsk.ru до 17.00 14 февраля.

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