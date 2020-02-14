Томский госуниверситет возглавил рейтинг самых интернациональных университетов России

14 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: Олег Асратян

Национальный исследовательский Томский государственный университет занял первое место в России и 103-е в мире в рейтинге самых интернациональных университетов мира Times Higher Education (THE). В томском вузе сегодня учатся студенты из 70 стран, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Всего в рейтинг ТНЕ вошли 170 вузов мира. Следом за ТГУ идет Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, который занял 104-ю строчку. На 119-м месте — Московский физико-технический институт, на 143-м — Новосибирский государственный университет. Высшая школа экономики занимает 150 позицию, а замыкает шестерку российских вузов Санкт-Петербургский государственный университет, который находится на 155-й строчке.



Чтобы оценить интернациональность учебного заведения, составители рейтинга использовали несколько показателей. Среди них — доля иностранных сотрудников университета, число иностранных студентов, количество научных публикаций, написанных в соавторстве с иностранными учеными, и международная репутация университета.

Пять первых мест в интернациональном рейтинге THE заняли Городской университет Гонконга, Университет Гонконга, Федеральная политехническая школа Лозанны, Швейцарская высшая техническая школа Цюриха и Китайский Университет Гонконга.

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