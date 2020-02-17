В томском «Киномаксе» покажут военную драму «Мальчик русский»

17 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В воскресенье, 23 февраля, в томском кинотеатре «Киномакс» (ул.Розы Люксембург, 73) пройдет специальный показ военной драмы Александра Золотухина «Мальчик русский», сообщают организаторы.

Лента рассказывает о простом русском мальчике, который идет на фронт Первой мировой войны с наивной юношеской мечтой о славе и орденах. В первом же бою он теряет зрение. Его оставляют служить слухачом: через огромные металлические воронки он должен слушать приближение вражеских аэропланов и поднимать тревогу.

Показ состоится в 16.00 в зале № 3. Купить билеты можно по ссылке.

Возрастное ограничение: 12+

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