«Аграрная Группа» вошла в пятерку крупнейших российских производителей свинины

14 февраля 2020 / Пресс-служба АО «Сибирская Аграрная Группа» / Фото: Пресс-служба АО «Сибирская Аграрная Группа»

По данным Национального союза свиноводов, холдинг «Аграрная Группа» занял пятое место в рейтинге крупнейших российских производителей свинины. Однако стоит обратить внимание, что по сути второе место делят: Черкизово, Великолукский свинокомплекс, Аграрная Группа, Русагро и Агробелогорье.

- В 2019 году наш холдинг увеличил производство свинины со 150 до 243 тысяч тонн мяса в год. Это произошло за счет увеличения производственных площадей и поголовья животных на всех предприятиях компании, а также за счет покупки новых активов, - говорит Андрей Тютюшев, председатель совета директоров «Аграрной Группы». – Итоговая цифра была бы существенно больше, если бы мы не поставили на санацию наше новое приобретение — «Чистогорский» комплекс в Кузбассе. Но уже к концу следующего года мы начнем получать там новых поросят.

В прошлом году холдинг приобрел три новых предприятия в Новосибирской и Кемеровской областях - Кудряшовский мясокомбинат и свинокомплексы «Кудряшовское» и «Чистогорский». В планах компании – в 2021 году увеличить объемы производства до 300 тысяч тонн.

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