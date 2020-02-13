В Томской области снизилось количество новых случаев заражения ВИЧ

Томский Обзор / Фото: 13 февраля 2020 // Фото: pixabay.com

По итогам 2019 года в Томской области на 12,4% снизилось количество новых зарегистрированных случаев заражения ВИЧ-инфекцией, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Томской области.

В регионе зарегистрировано 1208 новых случаев заражения, что на 173 меньше, чем в 2018 году. При этом количество людей, прошедших профилактическое обследование на ВИЧ, ежегодно увеличивается.

«В 2019 году обследование на наличие вируса иммунодефицита прошли более 277 тысяч человек, на 5 тысяч человек больше по сравнению с 2018 годом», - отметил главный врач Томского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД Александр Чернов.

Также, по словам Александра Чернова, увеличилось количество людей, получающих антиретровирусную терапию. Из 6565 человек ВИЧ-инфицированных, состоящих на диспансерном учёте, лечение препаратами получают 5189 человек (79%). Для сравнения, в 2018 году терапию получали 3689 человек.

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