Томичи могут принять участие в историческом фестивале «Локальные истории»

13 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

С 10 по 12 апреля в Красноярске пройдет ежегодный исторический фестиваль «Локальные истории», который проводит Благотворительный Фонд Михаила Прохорова, сообщают организаторы.

«В сегодняшнем гуманитарном пространстве очевидно велик интерес к локальной истории: во многих регионах можно обнаружить проекты и инициативы, связанные с изучением и популяризацией местной специфики. Работа по осознанию местного исторического опыта — это инструмент самоидентификации, способ определить себя, свою уникальность в большом мире. Фонд Михаила Прохорова со времен своих первых инициатив относился к локальной истории как к одному из приоритетных направлений поддержки. Локальная история — путь к осознанию многообразия социокультурных, ментальных образцов в истории страны и истории мировой», — говорится в сообщении Фонда.

Задача фестиваля — охватить все аспекты сегодняшних подходов к регионалистике, обсудить проблемы и возможности локальной истории, её взаимодействие с историей частной и глобальной, с историей отдельной территории, государства и мира.

Фестиваль состоит из двух частей. Первая — научная конференция, призванная обсудить теоретические основы регионалистики, проблемы соотношения локальной истории как актуального научного исторического знания и краеведения как части историографической традиции и формы массового сознания. Участники конференции также примут участие в публичной программе и прочитают открытые лекции о последних исследованиях, научных работах и проектах в области локальной истории для посетителей Музейного центра «Площадь Мира».

Вторая часть фестиваля посвящена интеллектуальному и художественному осмыслению феномена локальности и будет состоять из выставок, перформансов, документального кино, презентаций книг, публичных дискуссий и лекций, уличных экскурсий, в которых примут участие ведущие историки, урбанисты, социологи, культурологи, писатели, художники, театральные деятели. В частности, в рамках фестиваля пройдет выставка из Музея разорванных отношений (г. Загреб, Хорватия), экспозиция которого основана на историях любви и предметов, которые о них напоминают; выставка «Элеонора Прей» расскажет о жительнице Владивостока, чьи ежедневные письма родным в Америку стали источником уникальных знаний об истории города; выставка «Старухи о любви» из Учмы (деревня под Угличем, Ярославская область) посвящена деревенским жительницам, которые лишь в старости решились рассказать о самом сокровенном и личном.

Театральная программа фестиваля будет представлена Музеем истории города Екатеринбурга — все спектакли основаны на личных историях горожан. Программа документального кино будет состоять из показов и дискуссий, встреч с авторами фильмов, снятых в разных городах России: «Якиманка. 90-е » об уникальном московском центре современного искусства, «Мы объявляем вам весну» об общественной жизни Ярославля, «Кино в эпоху перемен» о Свердловской киностудии и «Война и мирные» о последствиях чеченских войн.

Важной частью фестиваля станет научно-театральная лаборатория «1000 лет вместе», которая включает в себя тренинг, интервью, спектакль в музейных пространствах, а также публичная запись подкаста «Тоже Россия» Марии Семендяевой и Дмитрия Опарина.

Фестиваль проходит при поддержке Администрации города Красноярска и Министерства культуры Красноярского края. Партнерами выступают исторический факультет Московского государственного университета, Сибирский федеральный университет, а также Музейный центр «Площадь мира».

Благотворительный Фонд Михаила Прохорова был учрежден в 2004 году по инициативе бизнесмена Михаила Прохорова и стал первой в России благотворительной организацией, имеющей региональную стратегию работы. Миссия Фонда — системная поддержка культуры российских регионов, их интеграция в общемировое культурное пространство, повышение интеллектуального уровня и творческого потенциала местных сообществ. Фонд ориентирован также на реализацию федеральных и международных проектов, направленных на включение российской культуры в мировой контекст.

Актуальную информацию о деятельности Фонда Михаила Прохорова можно получить на сайте Фонда, а также в его социальных сетях: vk.com/prokhorovfund , facebook.com/prokhorovfund и instagram.com/prokhorovfund.

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