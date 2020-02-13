В Томске начали замерять толщину льда на Ушайке и Томи

13 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: Данил Шостак

Специалисты «Оперативно-дежурной службы» Томска совместно с ГИМС МЧС по Томской области исследуют толщину льда на реках Томь и Ушайка в пяти точках: в пер. Сухоозерном, вблизи Губернаторского квартала, по ул. Короленко, Богдана Хмельницкого и Балтийской, сообщает пресс-служба мэрии.

Сегодня средняя толщина льда по р.Томь составляет 55 см, р.Ушайка – 24 см. В районе ул. Короленко ледостава нет.

Как пояснили специалисты ОДС, это места традиционного выхода горожан на лед, в частности, рыбаков. Поэтому во время мониторинга с ними проводят профилактические беседы, рассказывают о правилах безопасного поведения.

В период потепления сотрудники ОДС и ГИМС продолжат регулярно проводить мониторинг толщины льда, а также замерять уровень воды в томских реках во время прохождения паводка.

Напомним, проверка знаков безопасности, установка информационных табличек, а также мониторинг мест массового выхода жителей на лед, регулярно проводятся сотрудниками администрации города перед началом и во время зимнего периода – такую задачу перед сотрудниками поставил мэр Томска Иван Кляйн.

По установленным нормативам безопасное движение по льду для одного человека составляет не менее 7 см толщины льда.

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