Бастрыкин назначил проверку томского следственного управления после жалоб жительницы города
Руководитель центрального аппарата СКР Александр Бастрыкин потребовал провести служебную проверку томского следственного управления после неоднократных жалоб от жительницы Томска, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».
Отмечается, что проверка инициирована после личного приема граждан у председателя СКР в Москве, где жительница Томска заявила, что не согласна с решением суда по факту мошенничества в отношении ее мужа.
«Также женщина не согласна с непривлечением к уголовной ответственности сотрудников Гостехнадзора, поставивших на регистрационный учет ее технику. В отношении руководителя СУ СК России по Томской области назначена служебная проверка. Также назначена комплексная служебная проверка всего следственного управления», — говорится в сообщении СКР.
Кроме того, Бастрыкин поручил передать уголовное дело заявительницы в центральный аппарат СК России и установить все обстоятельства.
Ранее СМИ сообщали, что это не первое обращение женщины к главе СКР. Она заявляла, что в 2014 ее семья приобрела трактор, позже, выяснилось, что техника неисправна, а документы поддельные. Вернуть деньги за технику, по ее словам, не может до сих пор.
Женщина также не раз участвовала в одиночных пикетах в Томске. В ходе последнего она подожгла плакат у здания следственного управления СКР по Томской области, в результате чего сама получила ожоги.