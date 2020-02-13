Бастрыкин назначил проверку томского следственного управления после жалоб жительницы города

Томский Обзор / Фото: 13 февраля 2020 // Фото: sledcom.ru

Руководитель центрального аппарата СКР Александр Бастрыкин потребовал провести служебную проверку томского следственного управления после неоднократных жалоб от жительницы Томска, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь».

Отмечается, что проверка инициирована после личного приема граждан у председателя СКР в Москве, где жительница Томска заявила, что не согласна с решением суда по факту мошенничества в отношении ее мужа.

«Также женщина не согласна с непривлечением к уголовной ответственности сотрудников Гостехнадзора, поставивших на регистрационный учет ее технику. В отношении руководителя СУ СК России по Томской области назначена служебная проверка. Также назначена комплексная служебная проверка всего следственного управления», — говорится в сообщении СКР.

Кроме того, Бастрыкин поручил передать уголовное дело заявительницы в центральный аппарат СК России и установить все обстоятельства.

Ранее СМИ сообщали, что это не первое обращение женщины к главе СКР. Она заявляла, что в 2014 ее семья приобрела трактор, позже, выяснилось, что техника неисправна, а документы поддельные. Вернуть деньги за технику, по ее словам, не может до сих пор.

Женщина также не раз участвовала в одиночных пикетах в Томске. В ходе последнего она подожгла плакат у здания следственного управления СКР по Томской области, в результате чего сама получила ожоги.

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