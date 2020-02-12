Томичи могут принять участие в выборе символа Всероссийской переписи населения

Томский Обзор / Фото: 13 февраля 2020 // Фото: strana2020.ru

Томичи могут принять участие в голосовании за талисман переписи населения, которая пройдет в октябре 2020 года. Для этого необоходимо зарегистрироваться на официальном сайте переписи, сообщает пресс-служба мэрии.

В конкурсе талисманов участвует более 900 рисунков из 74 регионов России. Работы участников, в том числе, и томских авторов, доступны по ссылке. Проголосовать можно только один раз и за одного участника до 21 февраля.

Изображения талисмана-победителя будут использованы на протяжении всей кампании ВПН-2020 и появятся на печатной, информационной и рекламной продукции.

По итогам пользовательского голосования будет сформирован шорт-лист участников, набравших наибольшее количество голосов (баллов). Из их числа жюри выберет финалиста.

Итоги конкурса будут опубликованы не позднее 28 февраля 2020 года.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на Едином портале государственных услуг. При обходе жилых помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

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