В Томске начинают демонтаж ледового городка на Ново-Соборной

12 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В связи с грядущим в ближайшие выходные потеплением в Томске начинают демонтаж ледового городка на Ново-Соборной площади.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, целях обеспечения безопасности горожан ряд скульптур и большую ледовую горку начнут демонтировать раньше срока. Традиционно ледовые городки в Томске работали до марта.

«В связи с полученным от синоптиков прогноза предстоящего потепления все ледовые конструкции были обследованы, после чего было принято решение о частичном демонтаже ледовых объектов», — говорится в сообщении.

Уточняется также, что в связи с аномально теплой погодой в январе и феврале ледовые элементы городка на Ново-Соборной площади начали таять и разрушаться. После осмотра городка специалисты зафиксировали значительный уклон в сторону пр.Ленина большой ледовой горки, частичное проседание ее основания из-за растаявшей почвы, на бортах и по периметру горки отметили трещины 2-5 см. Сегодня большая ледовая горка для посетителей закрыта.

В дни потепления ухудшилось состояние и ледовых скульптур, на них также появились трещины. На некоторых из них растаяло художественное оформление и истончился лед. Исходя из этого было принято решение демонтировать ледовые ваз со светодиодными сакурами, фигуру Деда Мороза и Снегурочки вблизи сцены, четыре скульптуры на ограждении катке во входных группах.

Работы по демонтажу потенциально ледовых объектов будут проведены в ближайшие дни, томичей просят соблюдать меры безопасности.

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