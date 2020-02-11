В Томске разыскивают похитителя куба с пожертвованиями

Томский Обзор / Фото: 12 февраля 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Томские полицейские разыскивают мужчину, подозреваемого в хищении куба для пожертвований из помещения по ул.Дзержинского, 20а, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В преступлении подозревается мужчина, худощавого телосложения, среднего роста, возраст 40-45 лет, который был одет в темную вязаную шапку с помпоном, зимнюю куртку с меховым воротником, штаны темного цвета, черные ботинки.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Всех, кому что-либо известно о разыскиваемом, просят обратиться по телефону 8(3022) 44-42-26 или в дежурную часть ОМВД России по Советскому району.

Тэги/темы: