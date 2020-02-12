«Областное ДРСУ» за 679 млн руб. завершит строительство развязки на юге Томска

Томский Обзор / Фото: 12 февраля 2020 // Фото: tomsk.gov.ru

ГУП «Областное ДРСУ» стало победителем аукциона на выполнение работ в рамках пятой (последней) очереди строительства транспортной развязки в районе площади Южной (Томск), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта госзакупок.

«На основании рассмотрения единственной заявки на участие в электронном аукционе (. . .) контракт заключается с единственным участником — государственное унитарное предприятие Томской области «Областное дорожно-ремонтное строительное управление», — говорится в протоколе торгов.

Контракт заключен по начальной (максимальной) цене — 678,89 млн рублей.

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