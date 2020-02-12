Юристы ТГУ проведут бесплатные консультации для томичей

Томский Обзор / Фото: 12 февраля 2020 // Фото: pixabay.com

Томский госуниверситет присоединился к всероссийскому проекту «Продвигая бесплатную юридическую помощь в России» в рамках которого юристы помогут томича и займутся правовым просвещением населения, сообщает пресс-служба вуза.

Жители Томска и Северска могут получить бесплатную консультацию по правовым вопросам. Юристы помогут составить проекты документов правового характера (например, исковых заявлений), а также могут представлять интересы в суде по гражданским и административным делам.

Помощь оказывают студенты старших курсов Юридического института ТГУ под руководством квалифицированных юристов — преподавателей ЮИ ТГУ и практикующих адвокатов.

Обратиться за бесплатной юридической помощью можно в Центр клинических методов обучения (юридическую клинику) ЮИ ТГУ по адресу: Томск, Московский тракт, 8, ауд. 104. Приём граждан ведётся по предварительной записи, которая осуществляется по телефону: (3822) 78-35-78.

Кроме того, в рамках акции томичи смогут принять участие в интерактивных занятиях по повышению правовой грамотности, проводимых клиниками правового просвещения «Живое право». Занятия начнутся с марта 2020 года. Для записи на занятия необходимо обратиться по телефону: (3822) 78-35-78.

С расписанием и темами предстоящих занятий можно ознакомиться на странице юридической клиники на сайте ЮИ ТГУ.

Кроме того, в рамках акции студенты ЮИ ТГУ проведут бесплатные занятия для школьников. Идея уроков «Живого права» в том, чтобы помочь школьникам открыть или исследовать как работает право, почему оно работает таким образом и как оно может быть улучшено. Занятия также начнутся с марта 2020 года и будут проходить по субботам с 12.30 до 14.00 по адресу: Томск, Московский тракт, 8, ауд. 105, либо в школах (лицеях, гимназиях), с которыми ЮИ ТГУ заключено соглашение.

Если вы школьник 8-10 класса и хотите принять участие в таких занятиях, позвоните по телефону: (3822) 78-35-78 и запишитесь.

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