В Томске пройдет фенологический конкурс памяти Валентина Рудского

12 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

С 1 марта в Томской области стартует областной фенологический конкурс «Календарь весны», посвященный памяти томского фенолога Валентина Рудского, сообщает пресс-служба мэрии.

Участники конкурса, школьники 6-18 лет, до 27 мая должны представить работы, оформленные в виде календаря - подборок фотографий с пояснительным текстом и анализом наблюдаемого объекта. Это могут быть растения и животные, водоемы, ландшафты, климатические явления и т.п. Работы необходимо отправлять на электронную почту: ecoocdodn@mail.ru

Валентин Григорьевич Рудский (2.08.1926-7.04.2015) - советский и российский педагог-новатор, Заслуженный учитель РСФСР, учёный-фенолог и краевед, ветеран Великой Отечественной войны, член Русского географического общества. Валентин Рудский - выпускник Томского государственного учительского института, работал учителем географии и биологии в томских школах, был председателем фенологической комиссии томского отделения Русского географического общества. Общественное признание получил в связи с активной общественной экологической деятельностью.

Заметки Валентина Рудского можно почитать на Томском Обзоре.

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