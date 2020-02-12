Инвестор планирует построить новый микрорайон в районе ул.Мокрушина в Томске

Томский Обзор / Фото: 12 февраля 2020 // Фото: tomsk.gov.ru

Градсовет рассмотрел концепцию нового микрорайона, ограниченного улицами Мокрушина, Континентальной и Коларовским трактом, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Инвестором проекта стал предприниматель Ринат Аминов. Концепцию проекта планировки подготовили архитектурное бюро «Стиль» и ООО «Бим Инжиниринг». По предложению архитекторов, на территории в 32 гектара планируется построить семь жилых кварталов с дворами без машин. Ожидается, что жителями микрорайона станут 8 тыс. человек (3 280 квартир сегментов «эконом» и «эконом плюс»).

Социальную инфраструктуру обеспечит школа на 1 100 мест и два детских сада по 250 мест каждый. Наземные и подземные автостоянки планируется организовать за пределами жилой зоны — всего около 2,9 тыс. машиномест.

Также архитекторы предусмотрели на территории микрорайона 1,4 гектара под строительство торгового центра.

Проектом предусмотрено и благоустройство микрорайона. Предполагается, что свыше 35% территории будет отдано под зеленые насаждения и газоны. По замыслу архитекторов, микрорайон будет разделен пешеходной зоной, вдоль которой на первых этажах домов будут работать кафе, магазины и другие организации сферы услуг.

В свою очередь члены Градосовета отметили, что необходимо проработать транспортную доступность микрорайона, плотность его застройки и инженерную инфраструктуру. Инвестор продолжит работу над проектом.

«Наша главная задача — последовательное увеличение объема ввода жилья на территории Томской области по нацпроекту «Жилье и городская среда», — сказал заместитель губернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто. — Поэтому на Градостроительных советах 2020 года мы рассмотрим новые и откорректированные документы территориального планирования районов комплексного жилищного строительства».

Фото: tomsk.gov.ru

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