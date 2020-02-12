Томская область сэкономила полмиллиарда рублей на госзакупках в прошлом году

12 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Экономия средств областного бюджета на госзакупках за 2019 год составила 480 млн рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на начальника регионального департамента финансов Александра Феденёва.

Эффективность государственных закупок оценивается такими показателями как размер экономии и уровень конкуренции. Среднее количество участников на одну закупку продолжает удерживать отметку 2,7. Выросло количество и объем денежных средств по конкурентным процедурам, проведенным областными заказчиками. По итогам 2019 года размещено более 6 тысяч закупок на общую сумму 13,9 млрд рублей.

Рост показателей в сфере закупок обусловлен реализацией национальных проектов, на которые в 2019 году пришлось почти 6 млрд рублей.

Кроме того, положительный результат в виде дополнительной экономии денежных средств в размере 127 млн рублей принес «Электронный магазин Томской области», используемый заказчиками при закупках у единственного поставщика.

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