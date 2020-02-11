Инстаграм-проект томских студентов победил на фестивале «Вместе медиа. Сибирь»

Томский Обзор / Фото: 11 февраля 2020 // Фото: Vk.com/newsman_tsu

Проект студентов Высшей школы журналистики Томского госуниверситета «Постер» занял первое место в номинации «Пост в социальных сетях». Редакция проекта в апреле представит Сибирь на финале в Москве.

«Постер» — лайфстайл инстамедиа для молодых томичей, созданное в апреле 2019 года, в команде которого работают студенты Высшей школы журналистики. Мы пишем о культурных, социальных и образовательных событиях и инициативах, о людях, которые находятся в постоянном развитии и заряжают этим окружающих» — говорит издатель проекта Максим Ваганов, студент 4 курса.

Студенты представили на фестивале публикации о благоустройстве набережной Ушайки, научпопе и ВИЧ. Жюри в номинации выступили эксперты из «Коммерсанта», «Вконтакте», «Лентача», «Пикчера» и «СМИ2».

«Фестиваль направлен на коммуникацию внутри журналистского сообщества. Поэтому участие в фестивале и победа на этом этапе — это небольшое заявление о себе и признание другими медиаспециалистами», — говорит Максим Ваганов.

Издатель проекта поделился с Томским Обзором несколькими идеями по развитию проекта. По словам Максима Ваганова, «Постер» не будет выходить далеко за пределы Instagram, но планирует записать подкаст.

«Пока нам нравятся рамки, в которые мы себя загнали. Хотим дальше проверять свою гипотезу о том, может ли молодежное медиа существовать только на одной площадке и не растрачивать свои ресурсы на дистрибуцию контента. Но подкаст, естественно, будет опубликован на сторонних сервисах», — говорит Максим Ваганов.

Проект «Вместе медиа» направлен на коммуникацию внутри журналистского сообщества, участники анализируют современные редакционные инструменты для создания качественных журналистских материалов, открыто обсуждают новые медиаформаты и внедряют наиболее успешные алгоритмы работы медиа в регионах



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