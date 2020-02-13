Застройщик планирует построить высотный дом в охранной зоне Томске

Томский Обзор / Фото: 13 февраля 2020 // Фото: admin.tomsk.ru

Накануне в Томске прошли общественные слушания по вопросу строительства многоквартирного дома на участке, частично попадающего в зону охраны, а также входит в границы исторического поселения, утвержденные, но еще не принятые администрацией города.

Речь идет о территории по ул.Водяной, 18а, где ранее располагался рыбозавод. Участок находится в смешанной жилой и обслуживающей зоне в исторических районах (ОЖИ), предполагающей строительство многоквартирных многоэтажных домов. Его часть также располагается в зоне ЗРР 1-56, где разрешена усадебная застройка по красной линии с разрывами и предельной высотой до 12 метров (у конька).

Однако в заключении департамента архитектуры и градостроительства администрации Томска говорится, что в рамках проекта застройщика работы на охраняемом участке вестись не будут. В связи с этим надзорный орган счел возможным отправить вопрос о разрешении строительства многоквартирного дома на этом участке на публичные слушания.

На слушаниях застройщик также утверждал, что проект не предполагает строительства на участке зоны охраны, однако жители высказались против возведения высотного комплекса.

«Согласно утвержденным границам исторического поселения весь этот квартал входит в зону исторического поселения и в дальнейшем, когда это проект утвердят, строительные ограничения будут распространяться на весь участок, — рассказал Алексей Козявкин, городской активист, участвовавший в слушаниях. — Возникают опасения, что городская администрация, зная, что границы уже утверждены и регламенты в сторону смягчения не будут сдвигаться. Получается, они пытаются как можно быстрее количество этих спорных участков согласовать. Такое уже было с участком в квартале Дербышевский-Водяная-Сухозерный. Там такая же история, частично линия проходит по проекту зон охраны и входит в границы исторического поселения. И в середине января приняли решение согласовать проект планировки новый. У нас неоднократно было, что в свете ужесточение регламентов происходит вот такое вот согласование».

В свою очередь комитет по охране объектов культурного наследия Томской области также не согласовал строительство многоэтажного дома по ул.Водная.

Окончательное решение должна принять комиссия по землепользованию и застройке, заседание которой запланировано на пятницу, 14 февраля.

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