Инженер томской УК, на участке которого упавшая с крыши глыба льда убила человека, получил условный срок

Томский Обзор / Фото: 11 февраля 2020 // Фото: pixabay.com

Ленинский районный суд Томска признал виновным бывшего инженера УК «Стройсоюз», на вверенной которому территории под упавшей с крыши жилого дома глыбой льда погибла женщина, сообщает агентство новостей «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу суда.

Мужчине инкриминировали ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших смерть человека).

«Суд вынес обвинительный приговор бывшему инженеру управляющей компании „Стройсоюз“, признав его виновным, и назначил наказание в виде двух лет лишении свободы условно. При назначении наказания судья учел позицию гособвинителя, а также тот факт, что подсудимый полностью признал свою вину и добровольно возместил моральный и материальный вред пострадавшим в размере 750 тыс. рублей», — сообщила представитель Ленинского районного суда.

Также отмечается, что потерпевшие сами настаивали в суде на снисхождении и более мягком наказании для обвиняемого.

Инцидент произошел в марте 2019 года. Глыба льда упала на бабушку и ее внучку с крыши жилого пятиэтажного дома на проспекте Ленина. Ребенок был госпитализирован, женщина скончалась. Следственные органы СКР по Томской области возбудили уголовное дело.

В свою очередь городские власти сообщали, что УК «Стройсоюз», отвечающая за содержание этого дома, неоднократно получала предписания и штрафы от районной администрации за несвоевременную очистку кровли.

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