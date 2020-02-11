Томичей приглашают на «Удивительное путешествие доктора Дулиттла»

11 февраля 2020 / Томский Обзор

На следующей неделе, 20 февраля, в томском «Киномаксе» (ул.Р.Люксембург, 73) стартует приключенческая комедия «Удивительное путешествие доктора Дулиттла» с Робертом Дауни-младшим в главной роли.

Фильм расскажет о прославленном враче-ветеринаре докторе Дулиттле, живущим в викторианской Англии и умеющим говорить с животными. После потери жены он скрывается за высокими стенами своего поместья, где компанию ему составляют экзотические животные. Однако неизвестная болезнь юной королевы заставляет Дулиттла отправиться к мифическому острову в поисках легендарного лекарства. В своем путешествии доктор встретится с беспощадными врагами и диковинными существами.

Фильм основан на одноименном романе Хью Лофтинга. Главную роль сыграл Роберт Дауни-младший, во второстепенных ролях снялись Антонио Бандерас и Майкл Шин.

Возрастное ограничение: 12+

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