Осужденный за взятку экс-глава томского МЧС не признал свою вину по новому уголовному делу

11 февраля 2020 / Томский Обзор

Бывший начальник Главного управления МЧС по Томской области Михаил Бегун, обвиняемый в превышении должностных полномочий, заявил в суде о своей невиновности, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента из зала суда.

«Мне непонятно, в чем меня обвиняют. Я внимательно слушал сейчас и до этого ознакомился с обвинением. Поэтому я хотел бы, чтобы мне помимо всех сносок и юридических терминов, простыми словами объяснили. Но в этом ракурсе свою вину я не признаю», — сказал Бегун.

Как заявил в суде гособвинитель, в 2017 году Бегун распорядился в короткие сроки подготовить документы для оформления лицензии на пожаротушение ООО «БАРС». При этом, компания не владела необходимым оборудованием, техникой, помещениями и квалифицированным персоналом.

Полученный документ позволил руководству компании заключить договоры об обеспечении мер пожарной безопасности с ТРЦ «Изумрудный город, ТЦ «МираМикс», ТЦ «Зеркальный риф», а также с Томским госуниверситетом для объектов, расположенных в поселке Киреевск Кожевниковского района.

«При этом, ООО „БАРС“ лицензируемого вида деятельности никогда не осуществляло, специализированной пожарной техникой не обладало и, соответственно, не могло обеспечить на должном уровне деятельность по тушению пожаров в населенных пунктах, на производственных объектах и объектах инфраструктуры, что могло повлечь за собой тяжкие последствия», — сказал гособвинитель.

Экс-главе томского управления МЧС инкриминируют ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Суд начал рассмотрение второго уголовного дела в отношении Бегуна по существу 11 февраля.

Как сообщалось ранее, в июле 2019 года Бегун был осужден за взятку в размере 300 тыс. рублей на семь лет колонии, штрафу 900 тыс. рублей, трехлетнему запрету занимать руководящие должности в госучреждениях и органах местного самоуправления. Также он лишен специального звания генерал-майор внутренней службы.

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