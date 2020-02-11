В «Газпромнефть-Востоке» стартует VII грантовый конкурс социальных инициатив «Газпром нефти»

11 февраля 2020 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

C 9 января в «Газпромнефть-Востоке» начался прием заявок на участие в седьмом грантовом конкурсе программы социальных инвестиций «Родные города». Цель конкурса – повышение качества жизни в регионах деятельности «Газпром нефти»: компания поддерживает лучшие социальные проекты, инициаторами которых выступают сами жители городов и поселков. Принять участие в конкурсе могут как общественные и благотворительные организации, так и инициативные группы граждан Томской области и Тарского района Омской области.

«Газпромнефть-Восток» выделяет гранты на проекты социальной направленности, включая развитие детского и массового спорта, поддержку образования, создание новых общественных пространств и сохранение культурного наследия. Авторы самых интересных и перспективных инициатив получат от 100 до 500 тысяч рублей на реализацию своей идеи, а также экспертную поддержку компании: для победителей конкурса проводятся мастер-классы, проектные лаборатории и образовательные интенсивы.

К участию в конкурсе приглашаются юридические и физические лица, а именно:

зарегистрированные общественные, благотворительные и некоммерческие организации;

органы территориального общественного самоуправления, государственные и муниципальные учреждения (школы, детские сады, вузы, дома культуры и др.);

инициативные группы граждан.

«Наша задача – помочь раскрыть потенциал как можно большему количеству людей, дать им необходимые для этого возможности, инструменты и ориентиры. Небольшие грантовые и волонтерские акции, городские праздники или международные фестивали — независимо от масштаба, все проекты «Родных городов» решают актуальные проблемы территорий», - отметила начальник управления корпоративных коммуникаций «Газпромнефть-Востока» Ирина Скобелева

Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 14 февраля 2020 года (включительно) на сайте: grant.rodnyegoroda.ru. Дополнительная информация о конкурсе, тематических семинарах и проектах, которые получают грантовую поддержку, доступна на сайте: grant.rodnyegoroda.ru.

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