Суд начал рассмотрение нового дела экс-главы томского МЧС, ранее осужденного за взятку

Томский Обзор / Фото: 11 февраля 2020 // Фото: pixabay.com

Ленинский районный суд начал рассмотрение по существу уголовного дела бывшего начальника Главного управления МЧС по Томской области Михаила Бегуна, обвиняемого в незаконной выдачи лицензии на пожаротушение частной компании, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента из зала суда.

Бегуну инкриминируют ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), уголовное дело возбуждено по материалам регионального управления ФСБ.

«С марта по июнь 2017 года Бегун неоднократно давал своим подчиненным незаконные указания в максимально короткие сроки подготовить документы для выдачи лицензии на осуществление деятельности по тушению пожаров частной компании ООО „БАРС“, директором которой являлся знакомый Бегуна», — сказал гособвинитель в суде.

По версии следствия, Бегун заведомо знал, что фирма не имела специализированной техники и оборудования для тушения пожаров в населенных пунктах и на объектах инфраструктуры, а также не владела необходимыми для этой деятельности зданиями и помещениями.

«Выданная фирме 4 июля 2017 года лицензия позволила частному предпринимателю заключить договоры об обеспечении мер пожарной безопасности с ТРЦ «Изумрудный город, ТЦ «МираМикс», ТЦ «Зеркальный риф», а также с Томским госуниверситетом», — добавил прокурор.

Ранее бывший глава томского управления МЧС был осужден за взятку в 300 тыс. рублей на семь лет колонии, штрафу в размере 900 тыс. рублей, трехлетнему запрету занимать руководящие должности в госучреждениях и органах местного самоуправления.

Кроме того, суд лишил Бегуна специального звания генерал-майор внутренней службы. Сторона защиты обжаловала приговор, но Томский областной суд оставил его в силе.

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