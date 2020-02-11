Часть домов на Иркутском тракте в Томске останутся без воды завтра

Томский Обзор / Фото: 11 февраля 2020 // Фото: pixabay.com

Завтра, 12 февраля, в Томске жители части домов по ул.Иркутский тракт останутся без воды, сообщает пресс-служба «Томскводоканала».

Отключение связано с аварийными работами на водопроводных сетях. Холодное водоснабжение будет отсутствовать с 09:30 до 20:00 по следующим адресам:

Иркутский тракт, 194, 194/1, 200, 202, 202/1, 204, 204а, 212, 212а, 214, 214/3.

ООО «Томскводоканал» обращается к жителям домов, попавших в зону отключения, с просьбой произвести запасы воды заблаговременно.

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