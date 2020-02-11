Один человек погиб, четверо пострадали при пожаре в деревянном доме в Томской области

11 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

Накануне утром, 10 февраля, в городе Колпашево загорелся одноэтажный бревенчатый жилой дом с тесовой верандой, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Томской области.

Сообщение о возгорании по ул.Школьная поступило в 18.50. К приезду пожарных дом и веранда были охвачены огнем. До прибытия сотрудниов МЧС в районную больницу доставили 43-летних хозяина и хозяйку горевшего дома, получивших ожоги, а также двоих детей (12 и 14 лет) с отравлением угарным газом. Внутри дома пожарные также обнаружили тело 46-летней сестры хозяйки.

Возгорание удалось ликвидировать к 19.30. В результате обгорели стены дома и веранды внутри и снаружи, обрешетка крыши дома. Площадь пожара составила 54 кв.м.

Причина пожара устанавливается.





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