Трехлетнюю девочку покусал и придавил конь в Томской области

Томский Обзор / Фото: 10 февраля 2020 // Фото: pixabay.com

Следователи проводят проверку сообщений информации о госпитализации трехлетней девочки с телесными повреждениями в поселке Волок Молчановского района, сообщает пресс-служба СУ СКР по Томской области.

"На данный момент следователями Молчановского МСО получена информация о том, что 7 февраля 2020 года из поселка Волок Молчановского района в Молчановскую ЦРБ обратились родители трехлетней девочки, которую покусал и придавил конь. Ребенок был осмотрен врачами больницы. По результатам осмотра нет оснований полагать, что в отношении ребенка были совершены какие-либо насильственные действия, в том числе сексуального характера", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, девочка вместе с пятилетней сестрой зашли в загон для лошадей, который находился на территории дома, в котором пострадавшая жила с родителями и тремя малолетними детьми. В момент происшествия мать занесла младших детей в дом. В это время в загоне конь укусил девочку и наступил на нее. Отец доставил дочь в районную больницу, где врачи произвели её осмотр. С подозрением на перелом ребра девочку направили в Томск, где она была госпитализирована в медицинское для полного обследования.

Следователи опрашивают родителей девочки, а также соседей и работников органов опеки и попечения, со слов которых семья характеризуется положительно. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Тэги/темы: