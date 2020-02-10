Житель Томской области убил гостью и попытался сжечь её тело

Томский Обзор / Фото: 10 февраля 2020 // Фото: pixabay.com

Жителя поселка Светлый Томской области задержали по подозрению в убийстве знакомой, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел в ночь на 7 февраля. По предварительным данным, молодой человек распивал алкоголь с находившейся у него в гостях односельчанкой. Затем они поссорили и подозреваемый нанес жертве множественные удары тупым предметом по голове. От полученных повреждений женщина скончалась на месте. Злоумышленник пытался скрыть следы преступления, поджег тело погибшей и место происшествия, а затем скрылся.

Вскоре подозреваемого задержали. При допросе он дал признательные показания. При предъявлении обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) он полностью признал себя виновным. Сейчас молодой человек находится под стражей.

Расследование уголовного дела продолжается.

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