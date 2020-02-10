В Томске стартовал приём заявок на участие в фестивале «Театр в кармане»

Томский Обзор / Фото: 10 февраля 2020 // Фото: tuz-tomsk.ru

Этой весной в Томском театре юного зрителя уже в шестой раз пройдет областной молодёжный фестиваль коротких спектаклей «Театр в кармане». Любительские театральные коллективы, молодёжные объединения и просто энтузиасты, увлечённые театром, могут подать заявки для участия в фестивале до 30 марта 2020 года, сообщает пресс-служба театра.

В этом году самый короткий театральный фестиваль вновь состоится в Томском ТЮЗе 26 апреля при поддержке компании СИБУР в рамках благотворительной программы «Формула хороших дел».

От участников ждут динамичные, яркие и концептуальные постановки длительностью не более 12-минут. В этом году ТЮЗ выдвинул специальную номинацию «Авторская пьеса», в которой участники смогут претендовать на приз фестиваля, показав 12-минутный спектакль по специально написанной пьесе или инсценировке. Оценивать спектакли, прошедшие в конкурсную афишу, будут профессиональные театральные эксперты.

Традиционно программу фестиваля дополнит большой образовательный блок, включающий мастер-классы от приглашённых театральных педагогов для участников и открытые мероприятия.

Если вы старше 14-ти лет (и при этом моложе 40), занимаетесь театром или хотите попробовать себя на этом поприще, готовы представить неординарную идею и уложить её в отведённые для показа 12 минут, в ТЮЗе ждут ваших заявок. Жанровых ограничений у фестиваля нет.

Заявки на участие в фестивале принимаются до 30 марта 2020 года на электронный адрес: tomsk_tuz@mail.ru с указанием темы «Театр в кармане». Коллективы, участвующие в фестивале, предоставляют: заполненную заявку; резюме коллектива/актёра (название, дата основания, участие в конкурсах и фестивалях); видеозапись спектакля, участвующего в фестивале (предоставить ссылку на файлообменник или запись на электронном носителе), технический райдер.

Познакомиться с остальными условиями участия, а также скачать заявку можно на странице фестиваля.

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