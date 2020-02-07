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Семь водоразборных башен Томска признаны памятником истории

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Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области подписал приказ о присвоении ансамблю водоразборных башен статуса памятника регионального значения с утверждением состава и предмета охраны.

Как сообщает пресс-служба администрации города,в состав ансамбля вошли семь объектов: водонапорная башня (ул. Пушкина, 23), водоподъемное здание (Московский тракт, 82 строение 3) и водоразборные торговые будки на улицах Горького, 17а, Розы Люксембург, 67а, Тверской, 25б, Войкова, 16 строение 2, а также по проспекту Ленина, 145а.

Государственная историко-культурная экспертиза, проведенная по заказу областного Центра по охране памятников, установила, что ансамбль представляет историко-культурную ценность.

Башни внесли в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ как «Ансамбль инженерных сооружений общества механических заводов братьев Бромлей».

«Здания первого водопровода нужно сохранить: они представляют кирпичную промышленную архитектуру начала XX века, органично вписываются в историческую застройку, формируя неповторимый образ старинного Томска», — прокомментировала председатель комитета Елена Перетягина.

Несмотря на то, что здания располагаются в разных исторических районах (Верхняя Елань, Воскресенская гора, Заозерье, Пески, Татарская слобода, Мухин бугор), они собраны в архитектурный ансамбль благодаря соединяющей их инженерной системе водопровода.

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