Директор по технологическому развитию «Газпром нефти» стал почетным выпускником ТПУ

Томский Обзор / Фото: 7 февраля 2020 // Фото: news.tpu.ru

Накануне на рабочей встрече с индустриальными партнерами — «Газпром нефтью» и компанией Mubadala Petroleum (ОАЭ) — первый проректор Томского политехнического университета Андрей Яковлев вручил директору по технологическому развитию «Газпром нефти» Алексею Вашкевичу диплом и именную медаль Почетного выпускника ТПУ. Звание «Почетный выпускник» вручается в ТПУ за особые заслуги перед вузом, городом или страной.

Алексей Вашкевич

«Томский политехнический университет выпустил более 170 тысяч человек, но всего 42 удостоены звания почетного выпускника. 29 ноября ученый совет присвоил такое звание Алексею Александровичу Вашкевичу»,

— сказал первый проректор ТПУ.

Алексей Вашкевич окончил Томский политехнический университет по специальности «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений», одновременно защитил диплом бакалавра по менеджменту в Российско-американском центре при ТПУ, а в 2002 году — магистра нефтяного дела в университете Heriot Watt (Великобритания). В 2017 году получил степень Executive MBA в бизнес-школе IMD (Швейцария).

Первый проректор ТПУ Андрей Яковлев и Алексей Вашкевич

«Поступив в университет, де-факто связываешь себя с ним на всю жизнь. Я вышел из стен ТПУ 20 лет назад, но эмоционально никогда с ним не расставался. Это звание я воспринимаю не как награду, а, в первую очередь, как знак доверия и определенную задачу для себя, которую необходимо ответственно выполнять», — сказал новый почетный выпускник ТПУ.

Алексей Вашкевич поблагодарил преподавателей Томского политеха за знания и посоветовал сегодняшним студентам-политехникам ценить время, проведенное в университете, и обретенных там друзей.

«Я всегда с гордостью носил звание выпускника ТПУ и хочу, чтобы вы чувствовали то же самое. Это школа, которая дает уникальные возможности. Сегодняшний мир не имеет границ, у вас бесконечные перспективы, и многое зависит от того, как вы относитесь к образованию. Школа Томского политеха отличается тем, что дает практические знания, которые вам точно пригодятся»,

— обратился к студентам Алексей Вашкевич.

Профессиональный стаж Алексея Вашкевича — 20 лет. До прихода в «Газпром нефть» с 2004 года работал в структурах американской нефтяной компании Hess Corporation: руководил проектом Bakken по добыче сланцевой нефти на севере США, управлял платформами на шельфе Экваториальной Гвинеи, занимал руководящие позиции в российских компаниях структуры Hess Corporation. До 2004 года работал в производственных подразделениях российских нефтегазовых компаний.

С июля 2019 года — директор дирекции по технологическому развитию «Газпром нефти», курирует работу Научно-Технического Центра компании и Технологического центра «Бажен». С 2012 по 2019 годы — директор дирекции по геологоразведочным работам и развитию ресурсной базы «Газпром нефти». В декабре 2019 года назначен на должность генерального директора Научно-Технического Центра «Газпром нефти».

Тэги/темы: