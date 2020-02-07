Томичей приглашают на благотворительный спектакль «Ещё до войны»
7 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: vk.com/teatrtop
В конце февраля, 27-го числа, в томском Театре юного зрителя пройдет благотворительный спектакль «Ещё до войны», организованный Томским объединением предпринимателей, сообщают организаторы.
В этом году в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне участники выбрали для своей постановки произведение Виля Липатова «Ещё до войны».
В спектакле играют сами предприниматели и их дети. Режиссером постановки, как и в прошлые годы, выступит Ирина Геннадьевна Гилева — педагог высшей квалификационной категории, Лауреат и призер Всероссийских и международных конкурсов.
Все средства от продажи билетов будут переданы в Фонд Алёны Петровой.
Начало спектакля в 17.30 и 20.00, стоимость билетов: 300 — 600 рублей. Купить их можно тут.
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