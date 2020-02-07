Томичи могут внести свои предложения об изменении Конституции РФ

7 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: Павел Андрющенко

Жители Томской области могут направить свои предложения об изменении Конституции РФ на электронную почту Общественной палаты Томской области opto@tomsk.gov.ru или в письменном виде по адресу: Томск, пл. Ленина, 6а-1, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Предполагается, что все поступившие предложения региональная Общественная палата систематизирует и направит в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации.

Ранее, 30 января в Общественной палате Томской области состоялись общественные слушания по обсуждению положений Послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ.

Принятие в первом чтении президентского законопроекта об изменении Конституции дало старт всенародному обсуждению этих поправок. Участники общественных обсуждений в Томской области поддержали инициативу президента о необходимости внесения поправок и представили ряд своих предложений.

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