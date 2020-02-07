В Томской области создадут спецреестр, куда включат предприятия с «ночлежками»

7 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: ГУ МЧС по Томской области

В Томской области продолжаются комплексные проверки производственных объектов с проживанием людей. По их итогам в регионе сформируют специальный реестр, который позволит надзорным органам в плановом режиме контролировать включенные в него производственные объекты, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«В связи с январской трагедией в Асиновском районе во всем регионе проходят внеочередные проверки предприятий и мест массового проживания людей, в том числе трудовых мигрантов, — сообщил заместитель губернатора по вопросам безопасности Игорь Толстоносов во время прошедшей накануне пресс-конференции. - Список таких мест мы в ближайшее время предоставим губернатору, а дальше будем координировать эту работу вместе с правоохранительными органами».

Вице-губернатор также сообщил, что в 2019 году в регионе выявлено 445 преступлений в сфере миграции. Среди них 50 случаев фиктивной регистрации, 175 — фиктивной постановки на учет по месту пребывания, 219 — подделок, изготовления или сбыта поддельных документов.

Основные миграционные потоки в 2019 году были из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Азербайджана, Украины и Армении. Доля иностранцев, прибывающих на территорию Томской области из стран дальнего зарубежья, составила почти 19%. Основные цели пребывания — трудоустройство (более 50%), обучение (почти 30%) и частные визиты.

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