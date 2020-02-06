Томичам предлагают прокачать нейроны

Томский Обзор / Фото: 6 февраля 2020 // Фото: Вячеслав Смирнов

В честь Дня науки, который отмечается 8 февраля, Томский госуниверситет запустил мультимедийный проект «Качай нейрон». Это серия аудио-подкастов и лекций, в которых учёные рассказывают о результатах своих исследований, обсуждают актуальные научные вопросы и другие темы, сообщает пресс-служба вуза. Слушатели подкастов смогут узнать о разработке новых арктических материалов, из которых планируется строить буровые платформы, о том, будут ли люди в будущем бояться человекоподобных роботов, как защитить себя от электромагнетизма и многом другом.

– В записи подкастов принимали участие более 40 лабораторий ТГУ мирового уровня – победителей конкурса на предоставление грантов Научного фонда ТГУ им. Д.И. Менделеева, – рассказала на пресс-конференции в агентстве РИА Томск начальник Управления информационной политики ТГУ Юлия Эмер . – Традиционно о результатах научных исследований, которые трансформируются в новые продукты и технологии, пишут журналисты пресс-службы ТГУ, но формат новостей очень короткий, поэтому многие интересные факты остаются за кадром. Подкасты, лекции, научные дискуссии вмещают в себя гораздо больше информации.

В записи подкастов участвовали учёные из самых разных областей. Так, например, в обсуждении роли искусственного интеллекта в медицине будущего принимали участие радиофизики и медики. Про новые арктические материалы, из которых планируется строить в море буровые платформы, слушателям расскажет советник генерального директора ВИАМ, научный руководитель лаборатории «Полифункциональные химические материалы» ТГУ, академик РАН Вячеслав Бузник . В подкасте про роль онлайн-образования в современном мире журналисты мультимедиацентра ТГУ решили «столкнуть» людей разных возрастов – преподавателя, автора онлайн-курса и студентку-второкурсницу – чтобы рассказать о дистанционном образовании с позиции потребителя таких курсов.

– Для слушателей подготовлены десятки выпусков. Первой площадкой, на которой появились подкасты, стала социальная сеть «ВКонтакте», – добавляет SMM-специалист Управления информационной политики ТГУ Полина Смирнова. – В скором времени подкасты «Качай нейрон» будут доступны на платформах SoundCloud, Яндекс.Музыка и других ресурсах. Новые выпуски будут публиковаться по четвергам.

Пользователи смогут не только услышать исследователей, но и благодаря научному инстаграму проекта «Качай нейрон» познакомятся с учёными и увидят работу лабораторий изнутри.

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