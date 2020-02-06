В отдаленные поселки Октябрьского района Томска автобусы станут ходить чаще

6 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Перевозчик по маршруту №22 по договоренности с администрацией Томска изменил график движения автобусов в поселки Спутник, Штамово и Кузовлево.

Как сообщает пресс-служба мэрии, теперь интервал движения автобусов в пос. Спутник сокращен в утренние часы до 20 минут, в межпиковое время – до 30 минут. В пос. Кузовлево автобус работает дважды в день по графику: в 6.50 выезжает из Кузовлево, в 16.00 – с мкр. Мокрушинского.

С 1 января 2020 года схема движения автобусов № 22 не менялась. Автобусы курсируют по маршруту: «ул. Интернационалистов – пос. Спутник - пос. Штамово – пос. Кузовлево – мкр. Мокрушинский». Они охватывают пос. Свечной, ул. Б. Подгорную, мкр. Радужный, Каштак, Мокрушинский, пл. Ленина, Новособорную, Южную, Кукина, Лагерный сад.

Проект модернизированной маршрутной сети доступен по ссылке. Здесь размещены карты-схемы движения муниципальных маршрутов, опубликованы отрисованные маршруты с обозначением основной схемы движения, время и интервалы работы автобусов и режим в летний период. Для каждого маршрута также прописан перечень остановок.

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