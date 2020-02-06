«Ростелеком» подключил 194 сибирских вышки РТРС к интернету

6 февраля 2020 / Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком» / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» по итогам 2019 года обеспечил высокоскоростным интернетом 194 объекта Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС), расположенных на территории Сибири. Больше всего вышек — 82 — подключено в Алтайском крае и Республике Алтай, в Республике Бурятия и Забайкалье — 31, в Омской области таких точек насчитывается 24, в Иркутской области — 20, в Красноярском крае и Республике Хакасия — 19, в Томской области завершены работы на 7 объектах, в Кузбассе — на 6, в Новосибирской области — на 5 вышках Российской телевизионной и радиовещательной сети.

«В будущем объекты РТРС, которые представляют собой вышки с ретрансляторами, будут во многих сибирских регионах использоваться не только для передачи теле- и радиосигнала, но и как базовые станции. Это позволит подключать к интернету социально значимые объекты по национальной программе “Цифровая экономика” — это в том числе школы, фельдшерско-акушерские пункты, территориальные избирательные комиссии и пожарные части», — отметил Николай Зенин, вице-президент — директор макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком».

Для выполнения работ компания проложила в Сибири 1 737 километров волоконно-оптических линий связи (ВОЛС). Больше всего нового оптоволокна в рамках проекта появилось в Алтайском крае и Республике Алтай — там магистральная сеть приросла сразу на 692 и 196 километров соответственно, а также в Красноярском крае и Республике Хакасия, где оператор в общей сложности проложил 416 километров ВОЛС.В Иркутской области за прошлый год было построено 94 километра линий связи, в Омской области — 113, в Республике Бурятия и Забайкалье — 186.В Новосибирской, Кемеровской и Томской областях для объектов РТРС проложили 38 километров оптоволокна.

В 2020 году работы продолжатся. Ожидается, что по итогам всего проекта к 2023 году высокоскоростной интернет появится на 1 451 сибирском объекте ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть».

ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» обеспечивает доставку теле- и радиосигнала в любую точку России. Выполнение этой задачи достигается присутствием РТРС на всей территории страны и единым управлением сетью телерадиовещания. В 2019 году Россия завершила переход на цифровое эфирное телевидение, на данный момент сеть состоит из более чем пяти тысяч передающих станций, каждая из которых транслирует 20 бесплатных цифровых телеканалов.

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