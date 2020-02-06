В Томской области появился «Бурлак» для утрамбовки мусора

6 февраля 2020 / Томский Обзор

Специальная машина UM-38 «Бурлак» пополнила парк техники регионального оператора — Спецавтохозяйства Томска.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, компактор, весом около 40 тонн, используется для сжатия отходов: он вытесняет воздух из мусора, делает максимальной плотность отходов, а значит, сокращается площадь, необходимая для их размещения.



«Конструкция уплотнителя позволяет механизатору увеличить ширину полосы обработки, а также без снижения производительности работать на уклонах. Кроме того, «Бурлак» укомплектован отвалом и используется в качестве бульдозера. На данный момент в России нет аналогов этой модели отечественного производства», – пояснил главный инженер УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» Денис Бучинский.



Всего в парке регионального оператора — более 55 единиц высокопроизводительной техники, большая часть которой используется при сборе и транспортировании отходов.



«Перед предприятием стоят задачи по бесперебойному вывозу отходов, ликвидации несанкционированных свалок и поддержанию порядка в зоне обслуживания. Все это требует дополнительных ресурсов, в том числе технических», — подчеркнул директор УМП «Спецавтохозяйство г. Томска» Михаил Курилов.



В планах предприятия — закупка современных бункеровозов для увеличения частоты вывоза крупногабаритных отходов, мини-мусоровозов для маневрирования на небольших площадках, а также фронтальных погрузчиков для расчистки подъездных путей.

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